«Molise Acque resta senza presidente e la Regione dorme»

CAMPOBASSO. Le reazioni alla notizia sulle dimissioni del presidente dell’azienda speciale regionale Molise Acque, Stefano Sabatini, non sono tardate ad arrivare. Una notizia che avrà una risonanza anche fuori dal Molise, viste le implicazioni ‘idriche’.

“Le dimissioni del presidente di Molise Acque avvengono in un momento particolarmente delicato per il nostro territorio, ancora alla prese con la peggiore emergenza idrica degli ultimi decenni, una crisi tutt’altro che risolta e che vede sullo sfondo il lungo braccio di ferro tra la stessa Molise Acque e Grim”.

Lo dichiara in una nota Vincenzo Notarangelo, segretario regionale di Sinistra Italiana.

“Assoluto rispetto per la decisione assunta dall’avvocato Sabatini, ma a nome di Sinistra italiana, chiedo che la Regione – sino adesso latitante sul tema e di certo poco trasparente nella gestione di una problematica che ormai si protrae dalla scorsa estate – si attivi immediatamente per la scelta di un sostituto e soprattutto per affrontare seriamente e concretamente l’emergenza”.

Ufficialmente, la scelta è stata motivata da ragioni personali, ma giunge al culmine di un periodo particolarmente travagliato, specie per i rapporti conflittuali con Grim, a causa della posizione debitoria del gestore.