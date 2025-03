Nuovi orari di accesso agli uffici comunali da aprile

TERMOLI. Cambiano le ere, tecnologiche e non solo: così, il Comune di Termoli ha provveduto a rivedere gli orari di accesso al pubblico nei vari uffici.

L’ultima ordinanza, a riguardo, era del 26 marzo 2014 e fu l’allora commissario straordinario (dopo la caduta dell’amministrazione Di Brino) a fissarne i contenuti.

Il decreto firmato dall’attuale sindaco Nico Balice intende migliorare l’organizzazione dell’Ente tenuto conto delle esigenze dell’utenza; scelte maturate a seguito della ricognizione generale riferita all’accesso dell’utenza presso gli Uffici comunali, sentiti i vari dirigenti di settore in ordine alle esigenze organizzative per i servizi di competenza.

«Si rende opportuno procedere ad una revisione dell’orario di apertura al pubblico al fine di contemperare le esigenze dei cittadini e la funzionalità degli Uffici Comunali, tenuto anche conto della progressiva informatizzazione di alcuni processi, e, di conseguenza, del diverso afflusso dell’utenza allo sportello».

Il quadro dei nuovi orari riguarda il municipio di via Sannitica, gli uffici di Polizia locale di Piazza Kennedy e la sede dell’ex caserma dei Carabinieri, in via Madonna delle Grazie, fino ad arrivare al Mercato Ittico, al porto, come è possibile evincere dal file che alleghiamo nell’articolo.

La nuova mappatura di giorni e orari decorrerà dal primo di aprile.