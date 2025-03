«Oggi più che mai ribadiamo il nostro impegno a combattere le mafie»

TERMOLI. Giunge la dichiarazione del senatore Costanzo Della Porta, componente della Commissione Antimafia, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

«È un giorno di profonda riflessione e di rinnovato impegno nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata, un dovere morale verso chi ha perso la vita per difendere la legalità e la giustizia.

Dietro ogni nome che oggi ricordiamo ci sono storie di coraggio, di resistenza e di sacrificio. Donne e uomini che hanno sfidato il potere mafioso con il loro lavoro, le loro denunce, la loro sete di verità. A loro dobbiamo non solo memoria, ma azioni concrete: rafforzare la prevenzione, sostenere le forze dell’ordine e la magistratura, tutelare chi denuncia e promuovere una cultura della legalità che parta dalle scuole e dai territori.

La mafia non è solo un fenomeno criminale, è un sistema di potere che si insinua nell’economia, nella politica, nella società. Per sconfiggerla non bastano le operazioni di polizia: serve una mobilitazione collettiva, fatta di istituzioni credibili, cittadini consapevoli e un’informazione libera e coraggiosa.

In questa direzione si è mosso il governo Meloni, intensificando il contrasto alle mafie con operazioni che hanno portato all’arresto di pericolosi latitanti e al sequestro di ingenti patrimoni illeciti. Grazie all’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura, e con il sostegno concreto dell’esecutivo, è stato colpito il cuore economico della criminalità organizzata, attraverso un rafforzamento delle misure antimafia e un’accelerazione nell’utilizzo dei beni confiscati.

L’attenzione del governo si è concentrata anche sul rafforzamento del 41-bis, sull’inasprimento delle pene per i reati di mafia e sulla protezione dei testimoni di giustizia. Inoltre, con un maggiore coordinamento tra istituzioni e procure, è stata data nuova linfa all’azione investigativa contro le infiltrazioni mafiose nell’economia e negli appalti pubblici.

In questa giornata così significativa, ricordiamo con orgoglio la visita della Presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, a San Giacomo degli Schiavoni il 7 febbraio 2025. In quell’occasione, la Sala Consiliare del Comune è stata intitolata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, un gesto simbolico che sottolinea l’importanza della memoria e dell’impegno nella lotta alla criminalità organizzata. La presenza della Presidente Colosimo ha rappresentato un segnale forte di vicinanza delle istituzioni alle comunità locali nella battaglia per la legalità.

Oggi più che mai ribadiamo il nostro impegno a combattere le mafie con tutti gli strumenti a disposizione, nella certezza che la memoria delle vittime sarà la luce che guiderà il nostro cammino verso una società più giusta e libera».