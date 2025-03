Olio Evo di qualità: il basso Molise capofila ‘internazionale’ del progetto Hevon

LARINO. E’ stata accolta con grande entusiasmo la comunicazione dell’Autorità di Gestione del programma Interreg South Adriatica di approvazione del progetto “Hevon”, che vede l’Unione dei Comuni del Basso Biferno capofila. «Il progetto ci consentirà – ha affermato Giorgio Manes presidente dell’Unione – di rafforzare i rapporti non solo con i partner dell’Albania, ma anche con nuove realtà del Montenegro».

Il progetto in fatti ha come partner l’Università di Bari, la cooperativa sociale Valdanos del Montenegro, la Camera di Commercio di Durazzo e la cooperativa Kairos del Molise. Il progetto Hevon affronta le sfide comuni del settore dell’olio d’oliva del Sud Adriatico, incoraggiando l’innovazione e promuovendo la rete dell’olio extravergine di oliva di alta qualità (Hevon) per garantire una crescita economica sostenibile.

Il settore ha, ad oggi, un riconoscimento limitato del prodotto e difficoltà di accesso al mercato. Hevon cerca di affrontare questi problemi creando una rete di micro, piccole e medie imprese (Mpmi) per migliorare la competitività del settore dell’olio d’oliva del Sud Adriatico, promuovere l’olio extravergine di oliva di alta qualità (Hevo) e facilitare l’accesso al mercato nell’area transfrontaliera.

Nei prossimi giorni la struttura amministrativa dell’Unione avrà un incontro con i responsabili del programma per definire le procedure e fissare anche la data di avvio del progetto. Per l’Unione, già partner di un precedente progetto interreg, è una bella sfida dovendo svolgere le funzioni di lead partner del progetto.