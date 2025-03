Open Day a gonfie vele, «Diagnosi precoce fondamentale»

TERMOLI. Grande successo per l’Open Day della Prevenzione presso gli ambulatori dell’Ospedale San Timoteo di Termoli.

Nell’ambito della Settimana Nazionale di Prevenzione Oncologica (SNPO) la Lilt punta il focus sulla cultura della prevenzione e sulla promozione di uno stile di vita sano attraverso i cardini che sono visite di controllo periodiche, attività motoria e sana alimentazione.

Con l’Open Day la Lilt provincia ha voluto accendere i riflettori sull’importanza di partecipare agli screening e di sottoporsi a controlli periodici, nella consapevolezza che le nostre scelte possono fare la differenza nella lotta contro i tumori.

Lo scorso sabato sono state seguite mammografie per donne dai 40 ai 49 anni; visite urologiche per uomini dai 50 anni; visite otorino con screening tumori cavo orale e prime vie aeree; visite senologiche; visite proctologiche per la diagnosi precoce del tumore dell’ano.

Un’intera mattinata di visite e controlli resi possibili grazie alla collaborazione con la Direzione Generale Asrem e alla disponibilità della Direzione Sanitaria dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Un grande grazie per la partecipazione va ai medici dott. Giovanni Serafini con visite otorinolaringoiatriche di screening dei tumori del cavo orale e delle prime vie aeree; Antonio Vallo per le visite proctologiche; Federico D’Attilio per le visite senologiche, Giovanditti e Giuseppe Zappia Giuseppe visite urologiche, Marisi Vanessa e dott Biagio Apollonio per le mammografie. Accanto a loro la segreteria della radiologia con Cinzia Pescara e Filippo Ferrandino oltre il tecnico di radiologia Daniela Pontillo. E ancora grazie agli allievi infermieri Machkour Salma, Felice Giuna Pina, Palladino Chiara, Rimandino Ida e Montagano Gianmario, nonché a Paola Leonetti del Cup.

“Questi eventi – ha affermato la presidente Lilt, dottoressa Carmela Franchella, presente insieme agli altri volontari all’open day – riscontrano sempre un forte successo. Abbiamo sempre grande richiesta di visite e controlli e spesso non riusciamo ad accontentare tutti quelli che ci contattano. Questa è una grande opportunità di diagnosi precoce che si inserisce in un quadro complesso di utenti che rinunciano a visite o accertamenti per problemi economici e liste di attesa. E’, dunque, una grande possibilità di prevenzione secondaria fornita dalla Asrem e supportata dalla nostra associazione ma per noi è anche un momento importante di prevenzione primaria che vuole diffondere messaggi di salute. Per questo ringrazio anche i tanti volontari che si mobilitano ogni giorno per seguire gli eventi e i progetti della Lilt e che sono sempre pronti a veicolare la cultura della prevenzione come stile di vita”.