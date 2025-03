Ordinanza balneare 2025, Sib: “Nessuna modifica, garantita sicurezza in mare”

TERMOLI. In attesa di quella della Regione Molise, è stata pubblicata l’ordinanza balneare 2025, emanata dalla Capitaneria di Porto di Termoli, che introduce una serie di disposizioni volte a garantire la sicurezza e la fruibilità delle spiagge e delle aree marittime durante la stagione balneare. Questo documento rappresenta un punto di riferimento per i concessionari di stabilimenti balneari, i Comuni costieri e gli utenti del mare. Confermato l’obbligo per l’apertura degli stabilimenti nei primi due fine settimana di maggio e nei primi due di settembre. Abbiamo interpellato il presidente del Sib-Confcommercio Molise, Nico Venditti: «Un documento che ricalca le orme di quello dello scorso anno, quasi nessuna modifica e il bagnino obbligatorio dagli ultimi due weekend di maggio a metà settembre, come l’anno scorso, siamo fiduciosi che anche col nuovo comandante e Giuseppe Panico, la sinergia e la collaborazione sia proficua, nel segno della sicurezza in mare e del rispetto delle regole di spiaggia, a cui noi balneari siamo i primi ad essere ad essere attenti e rispettosi, nonché farle rispettare».