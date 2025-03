Parte l’attività di ‘sgambamento’ dei Carri a Ururi

URURI. Dopo un lungo e complesso percorso burocratico, l’Amministrazione Comunale è riuscita ad ottenere l’autorizzazione per l’attività di “sgambamento” delle associazioni dei Carri di Ururi, grazie a un lavoro sinergico tra Prefettura di Campobasso, Questura di Campobasso, Provincia di Campobasso e Forze dell’Ordine. Un risultato importante per le associazioni e per l’intera comunità, che permette di mantenere viva la nostra tradizione nel rispetto delle norme di sicurezza.

A tal proposito, è fondamentale attenersi alle seguenti misure di sicurezza durante lo svolgimento dell’attività: nelle fasi precedenti di svolgimento ed immediatamente successive dell’attività preparatoria (“sgambamento” ai fini di ordine e sicurezza pubblica è fatto divieto in data 10 marzo 2025 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al personale non preventivamente autorizzato dí stazionare lungo il percorso interessato dall’attività come riportato nella mappa; non è ammessa la presenza a qualsiasi tipo di veicolo, persone ed animali al di fuori degli appositi spazi opportunamente delimitati (indicati nella mappa) evidenziati nel piano di Safety e presidiato da personale autorizzato.

I trasgressori delle seguenti norme e dell’ordinanza sindacale n.1 del 07/03/2025 saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria.

L’Amministrazione invita tutti a collaborare per garantire lo svolgimento dell’attività in sicurezza, nel rispetto delle regole e della nostra tradizione.