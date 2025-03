Persiste l’ondata di maltempo: allerta meteo ‘gialla’

TERMOLI. Prosegue l’ondata di maltempo, con temperature in discesa rispetto a ieri, al di sotto della media stagionale e piogge persistenti.

Per questo, è stato diffuso un avviso di allerta meteo, che per il Molise è ‘colorato’ di giallo, da parte del dipartimento nazionale di Protezione civile.

Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, in estensione ad Abruzzo, Molise e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di giovedì 27 marzo, allerta arancione in Calabria e su alcuni settori di Marche e Abruzzo. Valutata, inoltre, allerta gialla, in Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e su alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.