Piano territoriale paesistico, Gravina (M5S): «La Regione non ha nessun progetto chiaro»

CAMPOBASSO. “Il Molise non ha ancora un Piano Territoriale Paesistico Regionale e nessuno sa quando lo avrà. Il Piano Rigenerazione Urbana, che dovrebbe sostituire il vecchio Piano Casa, è un’idea fantasma per questa maggioranza. Oggi abbiamo avuto la conferma che la Regione continua a navigare a vista, senza un progetto chiaro per il futuro del nostro territorio“. Così il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Roberto Gravina, commenta la risposta ricevuta in Aula, nel corso dell’ultimo Consiglio regionale, alla sua interpellanza sullo stato della pianificazione regionale.

Un’interpellanza che mirava a fare chiarezza sui tempi per l’approvazione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), sulla riattivazione della collaborazione con l’Università del Molise e sulla necessità di un nuovo Piano di Rigenerazione Urbana per rilanciare il settore edilizio e garantire sviluppo sostenibile e sicurezza del patrimonio immobiliare.

“Ci aspettavamo risposte concrete, invece abbiamo ricevuto solo una lettura burocratica da parte del sottosegretario Niro, in assenza del Presidente Roberti. Ci è stato detto che, dal luglio 2023, la priorità della Giunta è stata sciogliere il precedente Comitato Tecnico e sostituirlo con un nuovo organismo che, dopo un anno, si è riunito due volte – nel giugno 2024 – per limitarsi a stilare un elenco di tematiche da affrontare. Se questo è il passo della programmazione regionale, significa che per avere un vero piano territoriale potremmo dover aspettare ancora anni”.

A rendere ancora più grave la situazione è la totale assenza di risposte sul PRUM, il nuovo Piano di Rigenerazione Urbana che dovrebbe colmare il vuoto lasciato dal Piano Casa dopo la bocciatura della Corte costituzionale. “Il comparto edilizio è già in difficoltà per la fine dei bonus e la scadenza dei fondi PNRR. Qui non si sta solo perdendo tempo: si sta lasciando il Molise senza strumenti fondamentali per la pianificazione e la crescita e per il sostegno “sostenibile” ad un settore importante per il Pil regionale. La nostra Regione non può continuare a restare indietro. Chiediamo un cronoprogramma chiaro, scadenze precise e un’assunzione di responsabilità da parte della Giunta”, conclude Gravina