Poliambulatorio Asrem, venerdì l’inaugurazione dei nuovi locali

TERMOLI. Inaugurazione dei nuovi Ambulatori di Medicina Specialistica del Distretto Sanitario di Termoli: l’appuntamento è fissato per venerdì 28 marzo 2025 alle ore 11, in via del Molinello, 1.

Sono stati completati i lavori di ristrutturazione dei nuovi locali del Poliambulatorio dell’Asrem, a servizio dell’utenza sanitaria del basso Molise. Questi ambulatori, situati nell’ala posteriore della struttura, dove precedentemente era ubicato il Cot, comprendono tredici nuovi spazi destinati a una dozzina di discipline mediche, con l’aggiunta di una sala per elettroencefalogrammi.

I lavori di ristrutturazione sono ormai conclusi e, mentre gli arredi e le attrezzature vengono ultimati, è arrivato il via libera all’avvio dell’attività sanitaria, conferito dalla struttura commissariale, su richiesta del direttore distrettuale Giovanni Giorgetta.

Con il Decreto del Commissario ad Acta n. 50 del 11 marzo 2025, è stata ufficialmente concessa l’autorizzazione a procedere con l’attività sanitaria per il Poliambulatorio Medico Specialistico Pubblico di Termoli. La struttura, situata nell’ex Presidio Ospedaliero di Termoli in via del Molinello n. 1, potrà erogare prestazioni di specialistiche ambulatoriali non invasive, in linea con la programmazione dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (Asrem).

L’adeguamento del poliambulatorio rappresenta una tappa importante nel processo di riorganizzazione della sanità molisana, rientrando nel contesto del Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

La decisione di autorizzare l’avvio dell’attività è stata presa nell’ambito del mandato commissariale affidato all’avvocato Marco Bonamico, con il supporto del Subcommissario Ulisse Di Giacomo.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività è stata preceduta da un accurato processo di verifica tecnica, condotto dal Dipartimento Unico di Prevenzione dell’Asrem. La struttura ha infatti rispettato i requisiti minimi in termini di organizzazione, tecnologia e sicurezza, come previsto dal Dca n. 36/2022, che disciplina le autorizzazioni sanitarie in Molise.