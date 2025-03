Ponte dello Sceriffo, riapertura e dubbi

PALATA. «Apprendiamo con soddisfazione, dopo anni di denunce e mobilitazioni, che le istituzioni preposte hanno avviato l’iter affinché il ponte dello Sceriffo possa essere di nuovo transitato dai mezzi pesanti e dagli autobus di linea, risolvendo così un disagio che da lunghi 7 anni i lavoratori pendolari e studenti sono costretti a subire.

Ma ci tocca doveroso ricordare all’assessore Marone che, come abbiamo a lungo denunciato da tempo, gli autoarticolati pesanti sul ponte ci sono sempre passati. Gli unici che rispettano il divieto sono i pullman di linea.

A tal proposito ci chiediamo anche: ma le forze dell’ordine che al bivio di Larino/Palata multano gli autisti dei pullman di linea che sostano nelle fermate non autorizzate per far scendere o salire i viaggiatori, non si sono mai accorti del passaggio dei camion sul ponte dello sceriffo?». Così Palata ribelle dopo la notizia delle imminenti strategie che dovranno condurre alla riapertura al traffico, anche dei mezzi pesanti, del Ponte Anacoreta, conosciuto come il Ponte dello Sceriffo.