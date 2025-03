Prevenzione: l’Asrem rinnova il suo impegno con la Lilt

TERMOLI. Nell’ambito della campagna nazionale promossa annualmente dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori previsto un Open Day, sabato 22 marzo 2025, anche presso il San Timoteo di Termoli.

Una giornata che si inserisce nella Settimana per la Prevenzione Oncologica della LILT che ha preso il via lo scorso 15 marzo e che terminerà il 23 marzo 2025.

Dunque, grazie alla piena disponibilità dei professionisti dell’ASReM, previa prenotazione da effettuarsi nella giornata di mercoledì 19 marzo 2025, contattando il call center al numero 0875/752626 dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sarà possibile prenotare fino ad esaurimento:

10 mammografie per donne dai 40 ai 49 anni;

10 visite urologiche per uomini dai 50 anni, previo esame PSA e urine;

10 visite otorino per la prevenzione dei tumori cavo orale e delle prime vie aeree;

10 visite senologiche;

10 visite proctologiche per la diagnosi precoce del tumore dell’ano + HPV test.