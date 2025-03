Quasi una tonnellata e mezza di rifiuti rimossa dal Lido

CAMPOMARINO LIDO. Il gruppo di Campomarino dell’associazione Plastic Free si conferma tra i più dinamici e volenterosi.

Bella partecipazione, questa mattina, a Campomarino lido al cleanup in prossimità di lido Lucio.

Tolti dall’ ambiente circa 1.400 kg di rifiuti che non potranno essere differenziati, ma che non andranno più a impattare sull’ambiente e sulla salute. I referenti locali Giuliano Quacquaruccio e Iulia Romano ringraziano i numerosi volontari intervenuti e soprattutto i giovanissimi, il gruppo abruzzese con la referente di San Salvo Floriana Catalano, i City Angels sempre presenti e il gruppo volontario protezione civile di Campomarino, intervenuti numerosi; nonché l’amministrazione comunale per il patrocinio e la ditta Cantoro per il recupero dei rifiuti. «Questa bella partecipazione sta a dimostrare che il problema dell’ambiente è nel cuore di tanti e insieme si può fare la differenza», il messaggio diffuso dai volontari.