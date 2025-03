Raccolta del sangue, ecco la nuova rete trasfusionale

TERMOLI. Non se ne parla abbastanza, forse. Nonostante l’attivismo e il proselitismo sul territorio, grazie soprattutto alle associazioni di volontariato, sulla raccolta del sangue e del plasma, fondamentale è il raccordo tra pubblico e comunità.

Con un provvedimento della struttura commissariale, è stata approvata la riorganizzazione della Rete Trasfusionale della Regione Molise ha lo scopo, tra l’altro:

di delineare le modalità organizzative dell’attività di raccolta di sangue intero e plasma su tutto il territorio regionale mediante l’individuazione delle sedi adibite alla raccolta e la definizione delle attività di promozione e sicurezza della donazione;

di stabilire il modello organizzativo per la validazione biologica e la lavorazione degli emocomponenti;

di definire procedure e linee guida per l’appropriatezza e la sicurezza trasfusionale.

Attraverso la riorganizzazione della propria rete trasfusionale la Regione Molise si propone di implementare i settori relativi alle nuove terapie quali aferesi terapeutica, manipolazione e conservazione di cellule staminali per trapianto autologo di midollo, terapie cellulari ed utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale che, considerata l’elevata specificità, verranno definiti con distinti documenti tematici,

La sanità molisana compie un significativo passo avanti con la riorganizzazione della rete trasfusionale regionale, un piano che mira a garantire un sistema più efficiente, sicuro e accessibile per la raccolta, la gestione e la distribuzione del sangue. Questa riforma è stata pensata per rispondere alle esigenze dei pazienti e per ottimizzare le risorse disponibili, riducendo le criticità che in passato hanno caratterizzato il settore.

il modello organizzativo per la validazione biologica e la lavorazione degli emocomponenti;

le procedure e linee guida per l’appropriatezza e la sicurezza trasfusionale in coerenza col «Programma regionale Autosufficienza di Globuli Rossi e Medicinali Plasmaderivati Anno 2024».

La Struttura della Nuova Rete Trasfusionale

Il nuovo assetto prevede una suddivisione chiara delle competenze tra le varie strutture ospedaliere, con il Centro Regionale Sangue (CRS) a svolgere un ruolo di coordinamento e controllo dell’intero sistema. Il CRS sarà il punto di riferimento per la gestione delle scorte di sangue, il monitoraggio della qualità e la formazione del personale sanitario.

Sul territorio, saranno operativi i Servizi Trasfusionali collocati nei principali ospedali della regione, tra cui Campobasso, Isernia e Termoli. Questi centri garantiranno la raccolta del sangue, le trasfusioni e la produzione di emocomponenti per le necessità cliniche locali. A supporto di questi, saranno attivi i Punti di Raccolta, strutture dedicate esclusivamente alla donazione del sangue, con l’obiettivo di rendere più agevole il conferimento per i donatori.

Ruolo Fondamentale delle Associazioni di Donatori

Un elemento chiave della nuova rete è rappresentato dalle associazioni di donatori di sangue, che da sempre operano per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione volontaria e gratuita. In Molise, realtà come Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue), Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) e Croce Rossa Italiana collaborano attivamente con le strutture sanitarie per garantire una raccolta costante e sufficiente a coprire il fabbisogno regionale.

Queste associazioni svolgono un ruolo essenziale non solo nell’organizzazione delle campagne di raccolta, ma anche nella promozione di una cultura della solidarietà, educando i cittadini sull’importanza della donazione periodica. Grazie alla loro rete capillare e al coinvolgimento di volontari, riescono a garantire un contributo fondamentale nella gestione delle emergenze e nel mantenimento di scorte adeguate.

Innovazione e Sicurezza nel Processo Trasfusionale

La riorganizzazione della rete trasfusionale prevede l’adozione di tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza e l’efficienza del sistema. L’introduzione di software per il monitoraggio delle donazioni e delle scorte consentirà una gestione più precisa dei flussi di sangue, riducendo gli sprechi e migliorando la tempestività delle trasfusioni nei casi di emergenza.

Inoltre, i protocolli di controllo sulla qualità del sangue donato saranno ulteriormente potenziati, con test più accurati e una tracciabilità completa di ogni unità prelevata. Questo garantirà standard ancora più elevati di sicurezza per i pazienti che necessitano di trasfusioni.

Un Impegno per il Futuro

La riforma della rete trasfusionale del Molise rappresenta un passo fondamentale verso un sistema sanitario più moderno ed efficiente. Tuttavia, il successo di questa iniziativa dipenderà anche dal coinvolgimento attivo della cittadinanza e dal sostegno continuo delle associazioni di volontariato.

Solo attraverso una donazione consapevole e regolare sarà possibile garantire un approvvigionamento costante di sangue, elemento indispensabile per salvare vite umane e garantire cure adeguate a chi ne ha bisogno. Con questa nuova organizzazione, il Molise si pone l’obiettivo di rafforzare la propria autonomia nel settore trasfusionale, riducendo la dipendenza da altre regioni e migliorando la qualità del servizio offerto ai pazienti.

IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI

Il ruolo delle Associazioni di Volontari donatori del Sangue nella Rete Trasfusionale della Regione Molise Le Associazioni di Volontari dei donatori del sangue in Molise svolgono un ruolo strategico nel raggiungimento dell’autosufficienza regionale di sangue e medicinali plasmaderivati. Attraverso la promozione della donazione responsabile di sangue e plasma, le associazioni e le federazioni di donatori in Regione Molise, in accordo con le istituzioni regionali e la struttura trasfusionale di riferimento, garantiscono la fidelizzazione dei donatori e la divulgazione di corretti stili di vita; effettuano la chiamata del donatore secondo la programmazione condivisa con il Simt. In Molise operano diverse associazioni e federazioni di donatori. Tra queste l’Avis Regionale Molise è quella maggiormente rappresentata ed in possesso anche di autorizzazione Regionale alla Raccolta di Sangue e Plasma da aferesi e convenzione con l’Asrem per quanto previsto dal Disciplinare A e B. Le altre associazioni presenti in Molise sono la Fidas regionale Molise costituita dalle federate Fidas Campobasso con la sezione Fidas Agnone, Fidas Molise “Carmela Ciniglio”, la Fratres. La Croce Rossa Italiana e un’associazione di recente costituzione, Bojano Soccorso.

Nell’anno 2024 i donatori associati ad Avis Regionale Molise che hanno effettuato almeno una donazione di sangue intero o plasma/anno rappresentano il 76% di tutti i donatori con 9617 donazioni di sangue intero effettuate da 6192 donatori (media di donazione pari a 1.55) e 1527 donazioni di plasma da aferesi effettuate da 689 donatori (media di donazione pari a 2.21).

La Fidas Molise nel 2024 ha garantito 1777 donazioni di sangue intero con 1163 donatori (media di donazione pari a 1.52) e 65 donazioni di plasma da aferesi con 27 donatori (media di donazione pari a 2.4). La Fratres nel 2024 ha garantito 497 donazioni di sangue intero con 280 donatori (media di donazione pari a 1.77) e 50 donazioni di plasma da aferesi con 24 donatori (media donazione pari a 2.08). L a Croce Rossa con le sue sezioni nel 2024 ha garantito 84 donazioni di sangue intero con 65 donatori (media di donazione pari a 1.29) e 22 donazioni di plasma da aferesi con 10 donatori (media di donazione pari a 2.2). Il numero di donatori non associati che nel

2024 hanno donato sangue o plasma da aferesi corrisponde a 828 donazioni sangue con 576 donatori (media di donazione pari a 1.43) e 80 donazioni di plasma da aferesi con 42 donatori (media di donazione pari a 1.9). Nell’analizzare i dati va considerato che Avis Regionale Molise, oltre a contare un numero elevato di iscritti è autorizzata alla Raccolta Associativa che, nel 2024, ha rappresentato il 38 % del totale della Raccolta Regionale di sangue intero ed il 28% della Raccolta di Plasma da aferesi.