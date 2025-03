PALATA. Riarmo nazionale o difesa comune, cambia poco. La guerra è un rasoio.

A riguardo la manifestazione in Piazza del Popolo a Roma indetta da Michele Serra e il quotidiano La Repubblica, la rivista Left mi ha chiesto un commento …. vi giro quello che gli ho scritto

La corsa al riarmo e la piazza indetta da Michele Serra e La Repubblica sono dei rasoi affilatissimi. Separano la Storia, con un prima e con un dopo, ponendo fine a una fase – i trenta anni della “seconda globalizzazione”, in questo caso – e aprendo un “periodo costituente” che dal mio punto di vista fornirà una ulteriore svolta autoritaria nei paesi dell’unione, una legittimazione delle forze neofasciste e neonaziste che in nome di un sovranismo razzista verranno percepite dalle milioni di persone colpite dai tagli allo stato sociale come gli unici loro difensori e la costituzionalizzazione dello Stato di eccezione con i parlamenti che non verranno neanche più consultati sulle politiche belliciste e di riarmo.

Rasoi che tagliano gli schieramenti senza alcun riguardo per il quadro di “valori” che si credeva condiviso. Recidono relazioni personali e vecchie amicizie. Spacca movimenti e collettivi. Attraversa le classi sociali orizzontalmente (tra “alto” e “basso”, tra chi ci guadagna e chi ci perde) e verticalmente (tra presunti progressisti e autentici conservatori).

Straccia gli ideali fasulli, i castelli di parole scelte con cura nel politically correct, per nascondere più che per rivelare. La guerra è un fatto, il più brutale e inaggirabile dei fatti.

Riarmo nazionale o difesa comune, cambia poco. La linea decisa da quotidiano La Repubblica è che non ci devono essere scostamenti sul tema del riarmo, che non hanno più bisogno delle ambiguità. E’ loro interesse accantonare il ripudio della guerra della nostra Costituzione. Non gli interessa se cresce la destra reazionaria sulle ferite sociali che le loro politiche producono. Quello che conta per loro oggi è che Governo ed opposizione siano allineate per essere credibili in Europa, allineate per mantenere elevata la loro quota di profitto che in questa fase si produce solo se cambiano il sistema produttivo dalle auto di Stellantis ai carri armati di Iveco Defense.

La guerra è un rasoio. È bipolare, non ammette terzietà. Costringe a stare da una parte o dall’altra. L’unica scelta che rimane, agli esseri umani pensanti, è se stare dentro il campo disegnato da chi muove guerra e chiama a schierarsi senza farsi domande, oppure stare contro la guerra e chi la muove.

La guerra e la corsa al riarmo sono rasoi affilatissimi. Che punisce soprattutto certe ardite acrobazie… ma rende tutti noi inquieti e impotenti.

Italo Di Sabato