Rinnovato il comitato di gestione del centro sociale per anziani di via Sannitica

TERMOLI. Chiuse ieri sera, alle 17, le operazioni di voto per il rinnovo del comitato di gestione del centro sociale per anziani di via Sannitica. Si tratta della seconda sessione, dopo quella inaugurale – del trittico 2025 – di via Cina.

A risultare eletti sono stati Carla Gissi (33), Caterina Michelina Picciano (21), Pietro Cocco (16), Raffaella Notarangelo (8) e Marisa Di Pardo (4).

Al 31 dicembre scorso le iscrizioni in questa struttura dedicata alle attività di terza e quarta età erano 42. All’esito delle votazioni, dopo lo scrutinio, è intervenuta l’assessore alle Politiche sociali, Mariella Vaino.

Domani, giovedì 27 marzo, toccherà all’ultimo dei tre, in via Tevere, dove gli iscritti sono 71.