Roberto Di Pardo: «Sul dimensionamento scolastico le cose stanno così»

PETACCIATO. Il tema del dimensionamento scolastico, che ha sollevato molte discussioni fin da ottobre, ha avuto come protagonista anche l’Istituto V. Cuoco di Petacciato, che ha rischiato la soppressione. A fare chiarezza sulla vicenda è l’exsindaco Roberto Di Pardo, che ha voluto esporre la sua versione dei fatti, sottolineando alcune incongruenze e offrendo un resoconto dettagliato dell’iter che ha portato a questa situazione.

“Non posso più tacere,” afferma Di Pardo, “Nel primo documento istruttorio da parte dell’USR non c’era la soppressione dell’Istituto V. Cuoco di Petacciato. Poi, dopo incontri tra i sindaci in provincia, è seguita una delibera della stessa che proponeva la soppressione di Petacciato. Successivamente anche l’Ufficio Scolastico Regionale si è adeguato alla delibera della provincia.”

Di Pardo ricorda che, inizialmente, nel documento istruttorio dell’Usr, non era prevista la soppressione della scuola di Petacciato. Tuttavia, dopo incontri tra i sindaci e una delibera della Provincia, la proposta di chiusura è stata avanzata. Successivamente, anche l’USR ha dovuto adeguarsi alla decisione della Provincia.

“La Regione, in presenza di istruttorie precise, convergenti e condivise dai sindaci, non può fare altro che una presa d’atto per evitare ricorsi al Tar che la vedrebbero soccombere.”

Di Pardo ripercorre anche l’iter normativo che ha portato a questa proposta di soppressione: dai comuni che hanno richiesto di inserire nel piano provinciale le deliberazioni relative alle scuole primarie e di primo grado, fino all’acquisizione dei piani provinciali da parte della Regione, che li ha poi integrati nei propri strumenti di pianificazione.

“Se qualcuno, di fronte alla richiesta di spiegazioni da parte dei cittadini, invece di dare chiarimenti tecnici e normativi, gioca a puntare il dito, non ci sto! Sfido chiunque, documenti alla mano, a dimostrare il contrario.” conclude Di Pardo, invitando a una discussione più seria e costruttiva.