Sara Raimondo: eccellenza termolese nel Regno Unito

TERMOLI. Oggi conosciamo più da vicino Sara Raimondo, una giovane professionista originaria di Termoli che, dopo essersi trasferita nel Regno Unito dieci anni fa, è diventata anche cittadina britannica. Avvocato abilitato alle giurisdizioni europee Ica Ami, ha vissuto per sette anni a Londra e da tre risiede sull’Isola di Man, una dipendenza della Corona Britannica.

Da circa due anni, Sara è a capo della comunità italiana locale, avendo fondato un’associazione a tutela degli italiani residenti sull’isola. Grazie a questo impegno, collabora attivamente con l’Ambasciata e il Consolato italiano. Il suo ruolo l’ha portata a ricevere per ben due volte la visita del Console di Manchester, Matteo Corradini, oltre a incontrare l’Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini, in occasione del Twinwald Day.

Sull’Isola di Man è presente un Lieutenant Governor, rappresentante di Re Carlo III, e Sara ha avuto l’onore di essere più volte ospite della residenza regale. Il suo impegno nella valorizzazione della comunità italiana non è passato inosservato: un anno e mezzo fa, “London One Radio” – la radio italiana nel Regno Unito – ha realizzato un documentario sulla comunità italiana dell’isola, guidato proprio da Sara. Questo progetto farà ora parte di una docuserie sulle comunità italiane nel mondo, in collaborazione con la Rai.

Il documentario è stato presentato alla Camera dei deputati giovedì 13 marzo, durante un evento organizzato da London One Radio insieme all’onorevole Simone Billi, eletto nelle circoscrizioni estere. In questi giorni, Sara è stata chiamata nuovamente alla Camera per testimoniare sul documentario, offrendo una prospettiva giuridica sulla storia dell’immigrazione italiana e sul contesto economico dell’Isola di Man, maturata nel corso della sua carriera professionale.

Attualmente, sta lavorando a diversi progetti sull’isola, tra cui l’istituzione di un’Agenzia Consolare e la collaborazione con il governo locale per stipulare accordi con l’Unione Europea, con l’obiettivo di riequilibrare le discriminazioni post-Brexit.

Una storia di talento e determinazione che porta alto il nome del Molise nel mondo.

Sia Sara assieme alla famiglia vogliono ringraziare pubblicamente il Senatore Simone Billi per l’iniziativa presa e per la gentile e cortese ospitalità ricevuta il senatore Costanzo Della Porta.