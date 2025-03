«Saremo alla cerimonia per Sammy Basso, ma la visione della scuola del ministro Valditara non è la nostra»

MONTENERO DI BISACCIA. Esplode la critica politica sulla presenza attesa del ministro del Mim, Giuseppe Valditara, lunedì mattina a Montenero di Bisaccia.

«Parteciperemo all’intitolazione dell’Istituto omnicomprensivo a Sammy Basso per dovere istituzionale e per i valori che rappresenta». Questa la posizione assunta dai consiglieri comunali di opposizione Nicola Palombo, Giulia D’Antonio, Gianluca Monturano e Fabio De Risio, alla vigilia della manifestazione a cui interverrà il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. «Abbiamo ricevuto e accolto con entusiasmo l’invito della dirigente scolastica, professoressa Luana Occhionero, a partecipare all’intitolazione dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia-Mafalda.

Come rappresentanti dei cittadini e del territorio, parteciperemo alla cerimonia di intitolazione a Sammy Basso, non solo per dovere istituzionale, ma anche perché condividiamo profondamente il significato di questa scelta: un esempio straordinario di impegno, coraggio e dedizione alla ricerca scientifica. Riconosciamo pienamente il valore delle motivazioni che hanno portato a questa decisione, in particolare per l’importanza che la ricerca scientifica riveste nel progresso della società e nella tutela della salute. Crediamo inoltre che la scuola debba essere un luogo di crescita, di conoscenza e di inclusione, e che figure come Sammy Basso siano un riferimento per le nuove generazioni.

Così come siamo convinti che la scuola appartenga unicamente agli studenti, ai docenti e al personale Ata, unici protagonisti della vita scolastica e cuore pulsante della comunità educativa. Ciononostante, riteniamo fondamentale sottolineare come l’idea di scuola promossa dall’attuale Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, sia profondamente diversa dalla nostra visione. Crediamo in un’istruzione pubblica che metta al centro il diritto allo studio per tutti, l’uguaglianza delle opportunità e il valore del sapere come strumento di emancipazione e crescita collettiva. Inoltre, non possiamo ignorare l’importanza di garantire scuole sicure e antisismiche.

In ogni luogo d’Italia, maggiormente in Molise dove è ancora viva la ferita del tragico sisma di San Giuliano di Puglia, riteniamo che le istituzioni debbano concretamente adoperarsi per assicurare che tutte le scuole siano adeguatamente sicure e protette, affinché tragedie simili non possano mai più ripetersi. Saremo presenti alla cerimonia con il massimo rispetto per l’evento e per la comunità scolastica, portando con noi i valori in cui crediamo e che ogni giorno ci impegniamo a difendere».