Scaraventano “sacchi” di rifiuti all’ecoisola, sanzionati

CAMPOMARINO. Continua il controllo sul conferimento errato dei rifiuti depositati all’esterno delle ecoisole al lido di Campomarino.

La Polizia Locale ha individuato e sanzionato altri soggetti che hanno depositato al suolo i rifiuti vicino alle ecoisole nonostante le stesse avessero ancora capienza al proprio interno. I soggetti sono stati intercettati e sanzionati attraverso i sistemi di videosorveglianza in dotazione al Comando per aver conferito i rifiuti in maniera errata. In particolare, i soggetti responsabili, non curanti di alcuna regola, si avvicinano con le proprie vetture alle strutture e scaraventato fuori dalle auto le decine di sacchi neri contenenti rifiuti.

Tale controllo verrà esteso anche ad altri punti sensibili del territorio.