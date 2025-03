Si è allontanato dalla costa calabrese per venire a Termoli: la scomparsa di Pasquale Carbone

TERMOLI. L’utilità sociale dell’informazione: al servizio della collettività, anche di chi abita lontano dal Molise. Diffondiamo, su invito dei familiari, l’annuncio di una scomparsa, allontanamento volontario, di un uomo, Pasquale Carbone, che da ieri dovrebbe trovarsi in città, a Termoli, proveniente dalla costiera cosentina. Le informazioni in possesso della Polizia di Stato, al commissariato di Rossano Calabro, con cui abbiamo parlato telefonicamente, lo avrebbero visto acquistare un biglietto per Termoli dalla cittadina di Paola.

Abbiamo interloquito anche con i congiunti più stretti, così come abbiamo esteso la segnalazione alle forze dell’ordine, per canali diretti, la denuncia di scomparsa non è stata ancora trasmessa in loco, ma è stata presentata.

Chiaramente, chiediamo a chiunque possa riconoscerlo di avvisare le forze dell’ordine.

L’ANNUNCIO DELLA SCOMPARSA

Proseguono le ricerche di Pasquale Carbone, conosciuto come “Vicenz u Piliruss”, scomparso nella giornata di ieri. L’ultima segnalazione lo colloca presso la stazione ferroviaria di Paola alle ore 12, dove ha acquistato un biglietto con destinazione Termoli.

I familiari, profondamente preoccupati, lanciano un appello a chiunque possa fornire informazioni utili al suo ritrovamento. Pasquale Carbone gode di buona salute generale, nonostante sia diabetico, e dalle immagini visionate appare lucido e sicuro nei suoi movimenti. Tuttavia, è privo di documenti e cellulare, rendendo più difficili le comunicazioni e la sua identificazione.

Descrizione della persona scomparsa:

Età: non specificata,

Altezza: circa 180 cm,

Capelli: brizzolati,

Occhiali da vista.

Abbigliamento: pantaloni di velluto marrone, giubbotto invernale grigio/verdiastro con strisce rosse.

Portava con sé una busta di plastica.

La famiglia chiede il supporto della comunità e invita chiunque abbia visto Pasquale Carbone o abbia informazioni sulla sua posizione a contattare immediatamente le forze dell’ordine al numero 112. In alternativa, è possibile contattare direttamente i parenti ai seguenti numeri:

Giuseppe Carbone: 329 082 6299

Isidoro Carbone: 327 392 9452

Lina Romeo: 335 170 5587

La situazione è delicata, e ogni segnalazione può essere fondamentale per il ritrovamento. Si invita a condividere questo appello il più possibile affinché Pasquale possa essere rintracciato al più presto.

Emanuele Bracone