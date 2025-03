Si è dimesso il presidente di Molise Acque Sabatini

CAMPOBASSO. Una notizia che avrà una risonanza anche fuori dal Molise, viste le implicazioni ‘idriche’. Si è dimesso il presidente dell’azienda speciale regionale Molise Acque, Stefano Sabatini.

Ufficialmente, la scelta è stata motivata da ragioni personali, ma giunge al culmine di un periodo particolarmente travagliato, specie per i rapporti conflittuali con Grim, a causa della posizione debitoria del gestore.

Non dimentichiamo, inoltre, come l’ultimo anno sia stato critico per la scarsità di risorse idriche alla sorgente e le ‘polemiche’ sollevate anche dai territori non molisani che l’acqua del Matese la ricevono.