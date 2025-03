Sport, città e futuro: il ruolo sociale di campi e strutture

TERMOLI. Sport, città e futuro: a Termoli un seminario sulla riqualificazione degli impianti sportivi. Il 4 aprile 2025 Termoli sarà il centro di un’importante riflessione sul futuro dello sport e dell’urbanistica. Nell’Auditorium Comunale di Via Elba, dalle 14:30 alle 19:00, si terrà il seminario “Progettare Sport – Realizzazione, Rigenerazione Urbana e Riqualificazione Energetica degli Impianti Sportivi e Loro Ruolo Sociale”, un appuntamento chiave per amministratori, tecnici e professionisti del settore.

L’incontro intende approfondire il tema degli Impianti Sportivi alla luce della normativa vigente attraverso un dibattito e un confronto aperto che analizza lo scenario attuale e la riqualificazione del territorio attraverso un processo di rigenerazione urbana che non può riguardare solo le nuove realizzazioni o il risanamento edilizio dei fabbricati, ma che deve porgere particolare attenzione a tutte le opere infrastrutturali ed in particolare alle opere di urbanizzazione secondaria, tra cui gli impianti sportivi, che rappresentano il volano dello sviluppo della cultura territoriale e sociale che riguarda specialmente le aree di periferia, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana.

Si esaminerà il caso Termoli e dell’intera Regione Molise, dove la carenza di impiantistica sportiva aggiunta ad un territorio molto esteso con una ridotta densità abitativa e agli innumerevoli vincoli paesaggistici per la salvaguardia del territorio, impone un urgente

provvedimento rigenerativo fatto di normative semplici che favoriscano gli interventi, specialmente del terzo settore. L’incontro si svilupperà attraverso la presentazione di casi histories significativi, esperienze di riferimento, possibilità di realizzazione, gestione ed accesso ai finanziamenti. Si tratteranno quindi, anche alla luce del correttivo al Codice degli Appalti, le possibilità di realizzazione degli impianti e della loro rigenerazione e riqualificazione anche da un punto di vista energetico, la loro gestione ed il ruolo sociale di cui sono artefici, nonché le diverse possibilità di finanziamenti per l’impiantistica sportiva.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Molise, nasce dalla necessità di ripensare gli impianti sportivi non solo come strutture funzionali, ma come elementi fondamentali della vita sociale e della rigenerazione urbana. Lo sport, infatti, non è solo attività fisica, ma uno strumento di aggregazione, inclusione e sviluppo sostenibile, soprattutto in territori come il Molise, dove le infrastrutture sono spesso carenti e il tessuto urbano necessita di interventi mirati.

Il seminario si aprirà con i saluti istituzionali delle autorità locali e nazionali, tra cui il sindaco di Termoli Antonio Nicola Balice, l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Miele, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti (in attesa di conferma) e il sottosegretario di Stato all’Ambiente Claudio Barbaro. Saranno presenti anche rappresentanti del CONI e della Provincia di Campobasso, a testimonianza dell’importanza del tema a livello sia locale che nazionale.

A seguire, esperti del settore analizzeranno le problematiche attuali e le possibili soluzioni. Tra loro, l’ingegnere Dario Bugli, presidente Scais, che porterà la sua esperienza nel campo della progettazione sportiva, e la dottoressa Debora Miccio, responsabile marketing dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, che illustrerà le opportunità di finanziamento disponibili per enti pubblici e privati. Al dibattito parteciperanno anche giuristi, architetti e specialisti in energie rinnovabili, perché la sfida non è solo economica, ma anche ambientale: come rendere gli impianti sportivi più sostenibili dal punto di vista energetico?

L’incontro vuole essere non solo un momento di aggiornamento tecnico, ma anche un’occasione per riflettere sulla situazione del Molise, una regione caratterizzata da un territorio esteso, una bassa densità abitativa e vincoli paesaggistici che rendono complesso lo sviluppo di nuove strutture. Come si può intervenire per migliorare gli impianti sportivi esistenti senza stravolgere l’identità del territorio? Quali modelli di gestione possono garantire sostenibilità ed efficienza nel lungo periodo?

Domande fondamentali a cui si cercherà di rispondere attraverso la presentazione di casi di studio e proposte concrete, con un focus sulla semplificazione normativa e sulle opportunità offerte dal correttivo del Codice degli Appalti. L’obiettivo è fornire strumenti pratici a chi si occupa di progettazione e gestione degli impianti, ma anche sensibilizzare le istituzioni sull’importanza di investire nello sport come motore di crescita sociale ed economica.

Il seminario culminerà in un dibattito aperto alle 18:30, in cui relatori e pubblico potranno confrontarsi sulle tematiche trattate. Le conclusioni saranno affidate all’Architetto Salvatore Iervolino, vicepresidente ANITecPA Ets, che tirerà le fila delle discussioni e proporrà una visione strategica per il futuro degli impianti sportivi in Italia. L’evento è gratuito e aperto a un massimo di 150 partecipanti, con obbligo di registrazione sul sito www.anitec.it. Per architetti, ingegneri, avvocati e altri professionisti saranno riconosciuti crediti formativi. Un’opportunità preziosa per chi vuole contribuire al futuro dello sport e della rigenerazione urbana, non solo in Molise ma in tutto il Paese.