Strade provinciali, fa chiarezza il consigliere Del Gesso

GUGLIONESI. Prosegue la ricostruzione del ponte sulla strada provinciale 126, arteria vitale per il collegamento tra Guglionesi e Termoli, la provinciale 111 che collega all’ospedale.

La chiusura della provinciale 126 ha costretto i pendolari a utilizzare strade alternative, in particolare la provinciale 87, ridotta a una “mulattiera” secondo le testimonianze dei lavoratori. Le condizioni precarie della strada causano danni ai veicoli e allungano i tempi di percorrenza, con un incremento di circa 30 minuti per raggiungere il nucleo industriale di Termoli.

«Abbiamo sempre attenzionato la provinciale 168, essendo la strada principale che collega Guglionesi a Termoli, passando per San Giacomo. Cercheremo di mettere in sicurezza anche la 111, se i fondi lo permettono. Per quanto riguarda la 126, invece, i lavori da effettuare erano necessari e importanti, per via della presenza del ponticello. Dovevamo chiudere prima di Natale, ma abbiamo preferito farlo dopo solo perché durante le feste sarebbe stato critico. Purtroppo, avendo questo ponte delle criticità, i tempi si allungano. E sicuramente entro giugno saranno terminati i lavori», le parole del consigliere provinciale delegato, Angelo Del Gesso. «Su 8,5 milioni il Ministero ha fatto dei tagli importanti. Oggi stiamo intervenendo sulla strada che collega Lupara alla Bifernina, che è nota a tutti per la frana».