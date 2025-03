Subito prenotazioni alle Tremiti dopo la vetrina Bit

ISOLE TREMITI. Il successo del turismo termolese e costiero molisano non può prescindere dal flusso di visitatori e ospiti alle Isole Tremiti. Considerata tuttora bellezza incontaminata, le Isole Tremiti incantano la Bit di Milano e offrono un gradito omaggio ai visitatori. L’arcipelago pugliese, presente anche quest’anno alla borsa internazionale del turismo, presso gli stand di Puglia e Molise, fa il pieno di turisti durante l’evento e dopo pochi giorni arrivano già le prenotazioni

Dall’amministrazione di San Domino «Le Isole Tremiti hanno conquistato il cuore dei visitatori alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, confermando il loro fascino naturalistico ma anche storico. per gli amanti dei borghi antichi. L’arcipelago pugliese, presente anche quest’anno alla prestigiosa manifestazione, ha registrato un notevole afflusso di turisti presso gli stand della regione Puglia e del Molise. Un evento che testimonia il crescente interesse per questa perla del Mar Adriatico, dove la natura incontaminate delle incantevoli calette e i sentieri profumati, si fonde con storia millenaria. Le Tremiti sono un patrimonio naturalistico e culturale di inestimabile valore, con le loro acque cristalline, le grotte marine, la flora e la fauna uniche, rappresentano un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e del mare. Ma non solo: l’arcipelago vanta anche un ricco patrimonio storico e culturale, con testimonianze che risalgono all’epoca romana e soprattutto con la sua abbazia millenaria, un gioiello di arte e spiritualità. La partecipazione all’evento ha già prodotto risultati tangibili, con un incremento delle prenotazioni. Le Isole Tremiti, insieme alla Puglia e al Gargano, si confermano mete ambite per chi desidera vivere un’esperienza autentica e rigenerante.

La nuova amministrazione comunale delle Isole Tremiti, lancia un invito speciale a tutti gli amanti del mare, della natura e della storia: venite a scoprire la magia dell’arcipelago a partire da Pasqua! Un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza incontaminata delle isole, godere della tranquillità primaverile e lasciarsi incantare dai colori e dai profumi della macchia mediterranea. L’amministrazione comunale ha fatto della promozione e dell’accoglienza i pilastri della stagione turistica 2025. In occasione della BIT, è stato realizzato materiale promozionale di grande impatto, tra cui depliant, cartoline con codice QR e block notes, distribuiti in omaggio ai visitatori. Un modo per far conoscere a un pubblico sempre più ampio le meraviglie delle Isole Tremiti e invogliare a visitarle per vivere un’esperienza indimenticabile. Le Tremiti sono un tesoro nascosto che merita di essere scoperto e all’evento italiano più importante del settore turismo, si è voluto trasmettere l’emozione che si prova ammirando i paesaggi mozzafiato, immergendosi nelle acque limpide, respirando l’atmosfera magica di queste isole e sognare a occhi aperti».