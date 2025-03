«Taglio abusivo di alberi al bosco Corundoli e nelle aree comunali»

MONTECILFONE. «Taglio abusivo di alberi nelle aree comunali»: il gruppo consiliare “Hora Jone” chiede

chiarezza e interventi immediati a Montecilfone.

Il gruppo consiliare di opposizione Hora Jone ha presentato un’interpellanza urgente al sindaco di Montecilfone e al segretario comunale per fare chiarezza sui continui episodi di taglio abusivo di alberi che si stanno verificando nel territorio comunale, in particolare nella pineta di Piazza Lame, nel Bosco Corundoli e nelle aree di pertinenza comunale.

A darne notizia la consigliera Candida Stellato.

Gli episodi di taglio indiscriminato e non autorizzato di alberi non solo rappresentano una grave violazione ambientale, ma possono configurare reati penali ai sensi dell’art. 734 del Codice Penale (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) e dell’art. 181 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). La normativa nazionale e regionale impone specifiche autorizzazioni per l’abbattimento di alberi, soprattutto nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica o di interesse ambientale. In Molise, la Legge Regionale n. 23/2017 stabilisce chiaramente i criteri per il taglio e la gestione del patrimonio arboreo, mentre il Regolamento Forestale Regionale specifica le modalità di intervento nei boschi e nelle aree verdi pubbliche.

Inoltre, il taglio abusivo espone il Comune a potenziali responsabilità legali. Se una persona si fa male mentre effettua un taglio abusivo in un’area comunale, la responsabilità può ricadere direttamente sull’autore dell’azione, ma il Comune potrebbe essere chiamato a rispondere per omessa vigilanza o per mancata adozione di misure di sicurezza, soprattutto se l’area interessata non è adeguatamente segnalata o protetta.

Contestualmente, il gruppo ha provveduto a sollecitare l’intervento del Nucleo Carabinieri Forestali competente per territorio per accertare eventuali responsabilità e verificare la legittimità degli interventi di taglio finora effettuati.

“Non possiamo tollerare che il patrimonio arboreo di Montecilfone venga distrutto nell’indifferenza generale e senza il rispetto delle norme vigenti. È in gioco non solo la tutela dell’ambiente, ma anche la sicurezza e la responsabilità dell’amministrazione comunale“.

Il gruppo consiliare continuerà a monitorare la situazione e ad adottare tutte le iniziative necessarie per garantire la tutela del patrimonio ambientale di Montecilfone.