Tartarughe simbolo di sostenibilità “Plastic Free”

TERMOLI. Plastic Free ha tenuto una conferenza stampa presso la Sala della Costituzione alla Provincia di Campobasso alla presenza dei delegati dei tre comuni molisani che quest’anno hanno ottenuto la “Tartaruga” dell’associazione ambientalista.

La premiazione si è tenuta sabato 8 marzo a Napoli, ma Plastic Free ha voluto nuovamente concedere i riflettori ai comuni di Termoli, Petacciato e Capracotta.

Tre dei quattro comuni molisani che avevano presentato la domanda per l’assegnazione del riconoscimento che per quanto riguarda il Comune adriatico è ormai diventato una costante. Erano presenti l’assessore all’Ambiente del Comune di Termoli Silvana Ciciola, il sndaco di Capracotta Candido Paglione e l’assessore all’Ambiente del Comune di Petacciato Gianpiero Lascelandà.



Ad introdurre i lavori il delegato regionale per il Molise di Plastic Free Giuseppe Fabiano.

Prima di lasciare la parola agli intervenuti, proprio Giuseppe Fabiano ha voluto ricordare i venti principi per diventare un comune Plastic Free. Un impegno non indifferente a difesa dell’ambiente così come illustrato dallo stesso Fabbiano.

“Prima di tutto bisogna sottolineare – ha spiegato il delegato regionale per il Molise di Plastic Free – che questi comuni hanno inteso sottoporsi ad una valutazione, il che non è chiaramente poca cosa. Sono state analizzate tutte le attività e gli atti amministrativi che le amministrazioni hanno deciso di porre in essere. Siamo partiti dall’analisi della lotta agli abbandoni, iniziative sui pericoli dell’inquinamento della plastica da monouso, come per esempio l’ordinanza che vieta l’utilizzo dei palloncini in volo e le iniziative che sono state poste in essere per la tutela ambientale e per la divulgazione delle attività di Plastic Free. Attività che vanno in favore della sensibilizzazione dei cittadini, sono solo alcune delle attività che assumono un peso specifico al fine della valutazione finale per i comuni Plastic Free”.

L’assessore all’Ambiente del Comune di Termoli Silvana Ciciola nel suo intervento ha voluto rimarcare l’impegno e l’attenzione che da anni il Comune cerca di mettere in campo a tutela dell’Ambiente. Iniziative che hanno consentito di riconquistare la Bandiera Blu, di affermarsi da anni con la Bandiera Verde per le spiagge a dimensione di bambini e proprio con Plastic Free con il quale viene messo in campo un impegno costante da sempre.

“Voglio ricordare – ha detto l’assessore all’Ambiente del Comune di Termoli Silvana Ciciola – che tutto è iniziato proprio da Termoli cinque anni fa con premi importanti. Continuiamo adesso a portare avanti queste buone maniere. A Napoli, quest’anno, ci sono state assegnate due “Tartarughe” e quindi continueremo ad impegnarci per raggiungere il massimo possibile e a tutela dell’ambiente. Abbiamo messo in campo progetti con le scuole iniziando dai più piccoli per fargli conoscere e far capire che cosa significa differenziare e tenere gli ambienti puliti, devo dire che è stato un successo e gli studenti sono diventati maestri anche per le loro famiglie. Abbiamo avviato progetti anche con le scuole medie e le superiori e anche in questo caso si sono realizzati progetti innovativi per l’ambiente. Facciamo ormai sistematicamente pulizia delle nostre spiagge per quanto riguarda la plastica e liberando così gli arenili da questi rifiuti molto pericolosi per l’ecosistema. Abbiamo messo in campo con la Rieco la pulizia e il lavaggio delle strade, abbiamo messo in campo le Guardie Ambientali che con la Polizia Locale riescono ad arrivare dove la gente non differenzia e abbandona l’immondizia. Non ci fermiamo e per il futuro abbiamo progetti importanti per quanto riguarda l’ambiente e per coinvolgere nuovamente i ragazzi, iniziative che coinvolgeranno i parchi dove si può far concretamente vedere che cosa si intende per sostenibilità e green”.