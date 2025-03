Un gesto per aiutare chi vive la fragilità, consegnato il sollevatore elettrico all’istituto “Sacro Cuore”

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «Un gesto di solidarietà che parla al cuore di tutti noi». Ieri mattina, venerdì 28 marzo 2025, presso la Casa di Riposo Istituto Sacro Cuore, si è svolto un momento che rimarrà impresso nel cuore di chi vi ha preso parte: la consegna di un sollevatore elettrico, uno strumento capace di restituire dignità, conforto e speranza a chi vive la fragilità della disabilità e della terza età.

Promossa dalla Fnp-Cisl Abruzzo-Molise e Anteas Molise, questa iniziativa non è solo un atto concreto di supporto, ma un richiamo potente a riscoprire il valore della comunità, della condivisione e della cura verso chi è più vulnerabile. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti significativi, tra cui Alberto Florio, sindaco di Santa Croce di Magliano, Giuseppe De Biase, presidente nazionale Anteas, Vincenzo Traniello, Gianni Notaro, Luigi Pietrosimone, Riccardo Mascolo, Marcello Giuditta, Antonio D’Alessandro, Angelo Palladino, Francesco Di Inizio, Colonna Antonio, Angelo De Luca, Ritucci Michele, Concetta Vitale e Filomena Iantomasi. Uniti da un comune senso di responsabilità e impegno.

«Il sollevatore elettrico rappresenta più di un semplice strumento: è un simbolo. Un simbolo di come, attraverso l’unione e l’empatia, si possano superare barriere, ridare sorriso e sollievo a chi, ogni giorno, affronta sfide che mettono alla prova il corpo e lo spirito. È anche un monito a tutti noi, a non voltare mai lo sguardo dall’altra parte, ma a rimboccarci le maniche per costruire una società più giusta e inclusiva. Questa consegna ci invita a riflettere – riferisce Luigi Pietrosimone – quanti anziani, quante persone disabili vivono nell’ombra, dimenticati dalla frenesia del mondo che li circonda? Quanta forza e quanta grazia possiamo ritrovare nell’atto più semplice e puro: tendere una mano. L’evento di ieri scuote le coscienze, ci ricorda che ogni piccolo gesto conta, e che insieme, come comunità, possiamo davvero fare la differenza. La fragilità di alcuni non è una debolezza, ma una chiamata alla responsabilità per tutti». «Grazie alla Fnp-Cisl Abruzzo-Molise e Anteas Molise per aver acceso una luce nel cuore di tanti. Questa è la strada: solidarietà, partecipazione, e l’invito a non lasciare mai indietro nessuno. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a rende bellissima questa Mattinata. Un fraterno saluto a tutti voi», le parole del presidente Anteas Regionale Molise, Luigi Pietrosimone.