Un Paese per Giovani: borse di studio, prorogati i termini

PETACCIATO-TERMOLI. È stata prorogata la scadenza del bando della Fondazione Di Vaira per la presentazione delle domande per l’assegnazione di 8 borse di studio destinate a studenti residenti in Molise, regolarmente iscritti e frequentanti corsi di laurea nei settori agro-alimentare, zootecnico e veterinario delle facoltà italiane.

Il bando è pubblicato sul sito dell’associazione Un Paese per Giovani:

Dal sito è possibile scaricare il Regolamento di ammissione alla selezione e la domanda di partecipazione.

È possibile presentare le domande di ammissione fino alla mezzanotte del 30 aprile 2025.

L’importo di ciascuna borsa di studio per l’anno accademico 2024-2025 è pari a 3.700 euro.

Le borse di studio saranno erogate dalla “Fondazione Ente di Beneficenza Cavaliere del Lavoro Francesco Di Vaira”, che ha come mission quella di rendere concreto il ruolo di sostegno alla formazione di giovani che vogliono specializzarsi nell’ambito agricolo e zootecnico e tra le sue finalità quella di partecipare in maniera attiva allo sviluppo di questo territorio.

Nel Regolamento sono descritti tutti i requisiti di base per partecipare alla selezione e sono indicati anche quelli preferenziali che daranno un punteggio maggiore; i requisiti premianti sono legati alla situazione economica e patrimoniale del candidato e della famiglia, al curriculum scolastico, allo status familiare, alla condizione fisica, alla residenza nei Comuni su cui insiste la realtà dell’azienda Di Vaira ed alla motivazione.

L’istruttoria delle domande sarà curata dall’Associazione Un Paese per Giovani e l’assegnazione delle borse di studio avverrà da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Di Vaira.

Occorre sottolineare, ancora una volta, l’importanza delle borse di studio quale strumento di sviluppo delle opportunità per i giovani molisani e per il nostro territorio.