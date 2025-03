«Una sala d’attesa per la guardia medica»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro affezionato lettore, Giovann., che ci racconta una situazione davvero singolare:

“Domenica mattina, mia moglie accusava uno stato di malessere generale. Ho pensato che, se fossimo andati al pronto soccorso, avremmo passato lì l’intera giornata. Sapendo che in via del Molinello, all’ingresso del vecchio Ospedale San Timoteo, è presente il servizio di Guardia medica festiva, ho deciso di rivolgermi a loro nella speranza che potessero risolvere il problema nell’attesa

una cosa mi ha lasciato alquanto perplesso. Domenica mattina su Termoli pioveva a dirotto. A parte il fatto che, per usufruire delle prestazioni della Guardia Medica, è necessario prima telefonare, accertare la presenza del medico e spiegare il motivo della visita, una volta giunti sul posto, abbiamo trovato tre persone in attesa fuori dalla Guardia Medica. Non stavano, come sarebbe normale, in una sala d’attesa al coperto e al caldo, ma erano costrette a fare ‘anticamera’ in mezzo alla strada, sotto la pioggia e in piedi.

Finché ci sono belle giornate, si può anche sorvolare, ma se l’uscita avviene con il maltempo, come domenica, non si può certo essere felici. Sarebbe opportuno predisporre una sala, anche piccola ma accogliente, che ripari dalle intemperie. Con tutti i locali disponibili nella struttura di via del Molinello, non si potrebbe creare uno spazio per le attese? Del resto, ci si reca alla Guardia medica non certo per soggiornare in un villaggio turistico o in un resort a 5 stelle. Non mi sembra che quanto chiedo sia una richiesta fantascientifica. Sono fiducioso che qualcuno possa considerare questa opportunità. Nell’attesa, grazie per l’opportunità e grazie».