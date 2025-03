“Una vita per la legalità”: dibattito a Poggio Imperiale con Vincenzo Musacchio

TERMOLI. Il 29 marzo, a Poggio Imperiale, si terrà un importante incontro-dibattito dal titolo “Una Vita per la Legalità”, dedicato al ricordo delle vittime di mafia e alle nuove metamorfosi mafiose. L’evento, che inizierà alle 17, sarà un’occasione di riflessione sull’impegno civile necessario per costruire una società più giusta e responsabile, con un focus particolare sulle mafie pugliesi e il loro salto di qualità, da violente a corruttive.

Tra i relatori, il professor Vincenzo Musacchio, docente di strategie di lotta alla criminalità organizzata negli Stati Uniti, discuterà delle nuove dinamiche del crimine organizzato e delle strategie efficaci per contrastarle. Don Michele Di Leo, vicario giudiziale e docente, offrirà una prospettiva etica e morale sull’impegno per la legalità, mentre Cristina Piteo, Vicesindaco di Poggio Imperiale, illustrerà le iniziative comunali in favore della legalità.

Inoltre, sarà proiettato un cortometraggio girato da ex detenuti del carcere Malaspina di Palermo, un importante strumento di sensibilizzazione sulla legalità. La serata sarà arricchita da momenti musicali a cura di Stefania Cristino, Antoni Di Nauta, Primiano Schiavone e Gino Maselli.

L’incontro vedrà anche la premiazione dei lavori degli studenti delle scuole elementari e medie, risultati di un percorso di sensibilizzazione sulla legalità. L’iniziativa è promossa dall’Associazione PAESE MIO con il patrocinio del Comune di Poggio Imperiale, del Presidio di Libera “Stella Costa”, dell’Azione Cattolica Diocesana e dell’AVIS di Poggio Imperiale.

Un evento da non perdere per chi crede nel valore della comunità e nell’importanza della legalità nella lotta alle mafie.