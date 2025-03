TERMOLI. Urso incontra Roberti, “necessario piano europeo su gigafactory”. Il governatore: “Dal Ministro grande apertura e attenzione verso la nostra regione”

Il futuro dello stabilimento Stellantis di Termoli e le prospettive del settore automotive molisano sono stati al centro dell’incontro che si è tenuto oggi a Palazzo Piacentini tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e l’assessore regionale alle Attività produttive e allo Sviluppo economico, Andrea Di Lucente.

Nel corso del colloquio è stato discusso il ruolo dello stabilimento Stellantis nel quadro del Piano Italia e del recente annuncio del Gruppo, che ha confermato l’avvio della produzione a Termoli dei cambi eDCT per auto ibride a partire dal 2026: un segnale positivo, che amplia la missione produttiva dello stabilimento molisano.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla situazione della gigafactory Automotive Cells Company (ACC) di Termoli, il cui progetto è attualmente sospeso. Il ministro Urso ha ribadito la necessità di una politica industriale europea che garantisca l’autonomia strategica del continente nella produzione di batterie, elemento già sottolineato dall’Italia nel proprio “non paper” presentato a Bruxelles e di cui fa specifico riferimento anche il Piano d’azione per l’industria automotive UE, presentato ieri dalla Commissione, in cui si evidenzia la necessità di una nuova politica europea per consentire lo sviluppo delle gigafactory nella UE.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati, inoltre, altri dossier industriali rilevanti per il Molise, con particolare attenzione alle aziende situate nell’area di crisi industriale complessa di Venafro-Pozzilli.

“Si è trattato di un confronto ad ampio raggio – il commento del Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti – Col Ministro Adolfo Urso, che ringrazio per la grande attenzione, abbiamo parlato della situazione relativa al settore automotive, rispetto al quale la produzione a Termoli dei cambi eDCT per auto ibride a partire dal 2026 rappresenta un importante segnale di Stellantis verso lo stabilimento molisano e, per esso, nei confronti dei dipendenti e dell’indotto. Il Ministro ha assicurato massimo impegno e determinazione del Governo italiano per un piano europeo per il progetto della gigafactory, quest’ultimo tra le priorità dell’azione di Governo”.

“Nell’occasione – ha concluso il presidente Francesco Roberti – ci siamo confrontati anche della situazione del mondo produttivo molisano e, in particolar modo, dell’area di crisi industriale complessa di Venafro-Pozzilli. L’attenzione della Regione Molise verso tutto il mondo produttivo è alta e dalla parte nostra abbiamo l’impegno del Ministro Urso e della struttura ministeriale, con cui c’è intesa e collaborazione per il lavoro delle diverse vertenze che si protraggono, ormai, da anni e alle quali dobbiamo trovare una risoluzione”.