Verde pubblico: il nuovo bando cattura ben 22 offerte

TERMOLI. Non lo neghiamo, uno dei nodi da sciogliere sul decoro urbano è una migliore gestione del verde pubblico. L’appalto ormai in dirittura d’arrivo, tra una proroga e l’altra, non ha brillato, lo diciamo poiché spesso siamo intervenuti a riguardo, probabilmente l’estensione delle aree da curare era fuori portata rispetto al capitolato che ha visto operare il consorzio Stabile Terra.

Ora si punta ad aggiudicare il nuovo progetto, chiamato: “La Salute è Verde”.

A bilancio, 697mila euro.

Gli obiettivi del progetto del servizio di gestione delle aree verdi consistono sinteticamente in:

1) mantenere lo stato di conservazione del patrimonio verde comunale nelle diverse tipologie, attraverso interventi programmati e tempestivi di mantenimento onde evitare possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico;

2) Garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori del verde pubblico, e quella veicolare in convivenza con il verde esistente;

3) Elevare lo standard qualitativo di fruibilità del verde pubblico;

4) Salvaguardare, promuovere ed applicare i principi e le norme sancite nel Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato, approvato con Delibera di Consiglio Comunale con atto n.58 del 20/11/2020;

5) Promuovere e sostenere obiettivi sensibili perseguiti dall’Amministrazione Comunale di inclusione e promozione sociale anche attraverso la cura e la tutela dell’ambiente e del verde pubblico;

6) Potenziare il monitoraggio del patrimonio arboreo cittadino, di tutte le aree verdi, dei giochi ludici, al fine di garantire la massima condizione di sicurezza, decoro e funzionalità ed evitare e prevenire pericoli alla incolumità degli utenti o danni patrimoniali;

7) Implementare e facilitare una gestione semplificata delle attività manutentive con l’identificazione di standard qualitativi da mantenere con migliore soddisfazione degli utenti e diminuzione dei costi del servizio;

8) Garantire un servizio di reperibilità e pronto intervento per situazioni emergenziali che dovessero insorgere.

La durata prevista per la gestione del servizio è di 3 anni decorrenti dalla data di consegna del servizio stesso.

Un bando che ha catturato l’attenzione di ben 22 partecipanti, che concorreranno all’assegnazione del servizio. Per questo, è stata nominata anche la commissione che dovrà esaminare tutte le proposte e valutarle, fino a decretarne la vincitrice: sarà presieduta dal dirigente e ingegnere capo Gianfranco Bove, composta dall’ingegnere Elisabetta Canonico e dall’architetto Emanuele Iorio, con Daniela Di Lena come segretaria.