Via Cina inaugura il voto tra gli anziani: eletto il direttivo

TERMOLI. Iniziata ieri la serie di assemblee nei centri sociali per anziani, a Termoli.

Sono tre punti di aggregazione importanti per la terza e quarta età (l’auspicio è che ritornino a essere quattro, visto che quello a Difesa Grande è senza locali, attualmente).

Aspetti della vita quotidiana di Termoli che vengono sottaciuti o sottovalutati.

A inaugurare il ciclo è stato il centro sociale di via Cina, che sorge nel complesso che ospita anche il bocciodromo comunale, il più frequentato, con ben 197 iscritti.

Votazioni del nuovo comitato si gestione di via Cina in Termoli; sono stati eletti: Sergio Giorgi, Giuseppina Bibbò, Luisa Di Paolo, Amedeo Nardella e Rosario Calabrese.

Altre sessioni di voto ci saranno in via Sannitica il 25 marzo, sempre dalle 9 alle 17; quindi il 27 marzo in via Tevere, medesimo orario.

Alla proclamazione dei risultati era presente l’assessore alle Politiche sociali, Mariella Vaino.