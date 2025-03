“Viaggi di Pasqua”: la costa termolese meta suggerita

TERMOLI. Possiamo dirlo senza temere smentite, lo slogan del Molise che resiste e non esiste, ormai, non regge più.

Sempre più spesso gli itinerari turistici nazionali e qualche volta anche internazionali (come non ricordare il New York Times di qualche anno fa) pongono la nostra regione e in particolare la costa adriatica tra le mete suggerite ai vacanzieri, per un soggiorno diverso dal solito.

Nell’arco di poco più di un mese e mezzo, la sezione Viaggi del Corriere.it, che ha ereditato la missione di quel magazine che fece scoprire tanti luoghi, ha proposto proprio il Molise come scenario.

A fine gennaio descrivendo tutte le località attrattive del territorio e nelle ultime ore il ‘lancio’ nel novero di 25 mete da considerare per Pasqua e il relativo ponte, che si annuncia peraltro ghiotto, vista la vicinanza alle festività del 25 Aprile e del Primo Maggio.

Non è un caso che gli operatori balneari siano già da giorni al lavoro per sistemare l’arenile e predisporre l’accoglienza turistica.

Il Corriere.it nell’itinerario proposto parte “Dai trabocchi della costa adriatica” per giungere ai “borghi arroccati dell’interno”, “un tour in Molise alla scoperta delle tipicità e delle bellezze di un territorio genuino, incontaminato e lontano dalle rotte turistiche più battute. Il viaggio ideale per i turisti slow, che inizia nella cittadella fortificata di Termoli dalla forma ellittica: un invito a perdersi, tra piazzette e vicoli. Si prosegue nell’entroterra alla scoperta di paesi fuori dal tempo, come Bojano o Agnone, trattorie e piccole realtà agricole e artigianali».