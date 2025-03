Violenza sulla psicologa in carcere, la solidarietà della presidente Ruberto per l’Ordine del Molise

TERMOLI. La psicologa termolese e presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise, la dottoressa Alessandra Ruberto, ha espresso solidarietà alla collega vittima di violenza sessuale nel carcere di San Vittore.

Lo scorso 17 marzo – ma è venuto fuori ieri – una psicologa ha subito violenza sessuale nei giorni scorsi da un detenuto italiano di 37 anni nel carcere milanese di San Vittore, dopo essere stata minacciata con una lametta.

L’uomo, che svolgeva il ruolo di “scrivano” all’interno del carcere era stato arrestato dagli agenti della Polizia penitenziaria.

«Ciò che è accaduto a San Vittore è inaccettabile, terribile e sintomatico. Come presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise esprimo la mia solidarietà alla collega vittima di violenza.

La situazione delle carceri in Italia è drammatica, le istituzioni e lo Stato non possono ignorare la questione che, da molto tempo ormai, viene da più parti sollevata. In un circolo vizioso che nasce da condizioni di vita senza dignità, mancanza di personale, cura e sostegno, esplode un malessere diffuso che vede l’alternarsi di gesti aggressivi auto ed etero indirizzati. Era ieri il tempo di prendere in carico la questione ed ogni giorno che passa diventa sempre più tardi. È necessario tutelare gli operatori in prima linea e rispettare la Costituzione italiana».