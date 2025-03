GUGLIONESI. Alessia Barone diventa maggiorenne. Per lei una lettera di auguri molto speciale.

«Lettera a mia figlia, che oggi compie 18 anni.

Sei arrivata come un fulmine, nel cielo tutt’altro che sereno dei miei ventiquattro anni. D’improvviso è cambiato tutto: la mia vita è diventata nostra, il mio tempo non più solo nostra, lo spazio una relazione da condividere. con i tuoi fratelli, che ti hanno amata da subito. Io e te, tu ed io. Noi come una squadra, sempre uniti.

Non sei cresciuta solo tu, in questi 18 anni, siamo cresciuti insieme. In una reciprocità che ogni tanto ha fatto dire a chi ci ha incontrato sulla nostra strada “sembrate sorella”. Specie ora che mi sembra ieri quando per la prima volta ti ho stretta fra le mie braccia. Un fagottino tutta profumata

Grazie Alessia, perché mi hai insegnato la pazienza, e a farmi piccola di fronte alla tua testardaggine. Sei roccia, non solo per te ma per chiunque ti incontri: a scuola, coi tuoi amici, a cui vuoi un bene assoluto. Uno per uno.

Ironica, polemica, divertente, difficile e quindi vera.

In più di una cosa mi somigli, povera te: rarissime lacrime, una corazza invisibile sotto la pelle. Quel costante impegno a non pesare sugli altri: non so quante volte in questi anni ti ho sentito dire – “non preoccuparti mamma, ci siamo noi con te, io Nicola e Francesco”, non sarai mai da sola. Hai in mano la tua vita, farai bene e farai il giusto. Lo so già. Che sono certa che diventerai una donna meravigliosa.

E, soprattutto, ridi Alessia, ridi sempre e vola leggera verso i tuoi desideri. Ti meriti tutto.

Mentre io oggi ancora incredula sono felice, per aver meritato te come figlia, come amica, complici, la tua mamma e i tuoi fratelli che ti amiamo! Tantissimi auguri per i tuoi 18 anni».