LARINO. Antonella Manganello compie 50 anni.

“La gioia di quel primo vagito, l’emozione di vederti crescere, di vedere il nostro amore ogni giorno diventare grande grazie alle tue mille domande, alla tua voglia di colorare i nostri giorni con i tuoi modi di essere. Continue gioie nell’accompagnarti nelle tue scelte. Oggi, come allora, siamo felicissimi di questo tuo importantissimo traguardo. Compi 50 anni figlia nostra e continui a regalarci emozioni uniche. Come allora, anche oggi, siamo al tuo fianco e vogliamo augurarti di continuare a perseguire i tuoi sogni, di seguire il tuo cuore nelle scelte quotidiane e in quelle di mamma che sei diventata. Noi ci siamo. Ti vogliamo un mondo di bene, la tua mamma Amalia, il tuo papà Carmelo e tuo fratello Attilio. Auguri cuore nostro”.