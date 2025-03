TERMOLI. Laurea da 110 e lode in Matematica, presso l’Università Bicocca di Milano, per Antonio Maione.

«Congratulazioni Dottore per il grande, meritato e lodevole traguardo che hai raggiunto. Sii fiero per non aver mai mollato. Sii felice di ciò che sei e non cambiare mai. I tuoi genitori e la tua grande famiglia».