RIPALIMOSANI. Un importante traguardo accademico per due giovani di Ripalimosani: Eliana Cristofaro e Alessandro Di Corpo hanno conseguito la laurea presso l’Università di Ferrara.

Eliana ha ottenuto il titolo in Lingue e Cultura Italiana per Stranieri, mentre Alessandro ha completato gli studi in Architettura. Un risultato che premia il loro impegno e la loro dedizione, aprendo le porte a nuove e promettenti opportunità professionali.

Immensa la gioia delle famiglie, che si uniscono alla loro felicità. I genitori Piero Cristofaro e D’Alessandro Pinella, insieme a Giancarlo Di Corpo e Concetta Di Lauro, esprimono con orgoglio le più sentite congratulazioni.

“Che questo successo sia solo l’inizio di un futuro ricco di soddisfazioni e traguardi ancora più grandi! Auguri di cuore!”