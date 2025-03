TERMOLI. Il suo sorriso non lo abbandonerà mai e nemmeno oggi che compie 50 anni potrà perdere la sua bonomia. Augurissimi a Giuseppe Liggieri. Per lui il messaggio e un abbraccio dalla moglie Clara, dai figli Francesco, Marco e Simone, «Che il sorriso stampato sulle tue labbra, rimanga per sempre così, ti vogliamo un mondo di bene». Al nostro amico Giuseppe, auguri anche da Termolionline.