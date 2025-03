CASACALENDA. Laurea magistrale in Ingegneria dell’Automazione per Marika Gonnella.

Lunedì 24 marzo, presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna,la neo dottoressa Marika Gonnella ha brillantemente discusso la tesi di laurea sperimentale dal titolo “Compensation of a periodic torque signal through feedforward action and autoregressive modelling”.

Un percorso di studi affrontato con impegno, passione, sacrificio e la consapevolezza di raggiungere un risultato importante che premia il merito e le capacità.

Siamo fieri di te Dottoressa!

Gli auguri da parte dei genitori Mimmo e Mara,i fratelli Alessio ed Andrea,il fidanzato Danilo e gli amici tutti.