TERMOLI. Confetti rossi presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna: Melissa Gino si è brillantemente laureata in “Progettazione e Gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale” alla prestigiosa università felsinea, per lei gli auguri e le felicitazioni da parte dei suoi genitori in particolare, dell’intera famiglia e degli amici.

