TERMOLI. Nicole Ferrante si è brillantemente laureata in Civiltà e lingue straniere moderne presso l’università di Parma.

«Congratulazioni e tantissimi auguri, carissima dottoressa Nicole, per questo meraviglioso traguardo raggiunto in Civiltà e Lingue Straniere Moderne a Parma. Hai trasformato i tuoi sogni in realtà con passione e determinazione. Siamo fieri di te, sempre al tuo fianco per vederti realizzare le avventure più belle della vita e sognare insieme.

“The top of one mountain is just the bottom of another.” Prosegui il tuo cammino verso nuovi orizzonti.

Ad Maiora Semper! Tanti auguri di cuore da Carmen, mamma Antonella e papà Luigino, dai nonni, zii, cugini ed amici. Vivissimi complimenti Dottoressa, ti vogliamo bene!».