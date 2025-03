TERMOLI. Parole come team e staff sono speciali se a guidarli, nel senso reale del termine, lo è una persona carismatica. Sicuramente il carisma non manca a Pasquale Videtti, che giustappunto oggi riceve l’abbraccio collettivo della sua squadra, nel giorno in cui compie i suoi primi 40 anni.

A Pasquale, proprio dai componenti del suo gruppo giunge questo messaggio di sinceri stima e affetto: «Al traguardo dei tuoi primi 40 anni ci siamo noi ad aspettarti e a festeggiarti. A nome di tutto lo staff del Decó ti auguriamo di mantenere sempre vivo il tuo sorriso. Auguri Direttore».