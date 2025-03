GUGLIONESI. Terminato il percorso accademico l’avvocato Riccardo Vaccaro ha intrapreso la strada dell’alta specializzazione in materia ambientale. Da ultimo ha conseguito il Master di II livello in “Diritto ed economia del mare” organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti-Pescara e curato sotto l’aspetto didattico e scientifico dall’Università degli Studi di Teramo. Ha discusso con la professoressa Rita Tranquilli-Leali la tesi “Concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo: la situazione giuridica e le prospettive attuali”.

La materia è stata trattata con un approccio interdisciplinare. La tematica delle concessioni balneari, analizzata sotto vari profili di diritto, è stata oggetto di pronunce di vari organi giudiziari. Pertanto l’attenzione è stata focalizza a un vasto repertorio di atti, di ambito nazionale ed europeo, relativi al profilo della legittimità e del merito.

Le risultanze dell’approfondito studio condotto in occasione del Master saranno messe a disposizione dei vari Enti locali, non solo molisani, che potranno avvalersene in un particolare ambito dell’azione amministrativa quale quello relativo al rinnovo delle concessioni demaniali.