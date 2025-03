TERMOLI. “Un compleanno speciale: Celebriamo i 70 anni della nostra amata Rosalba“.

«Oggi, in una giornata che profuma di affetto e gratitudine, ci riuniamo per festeggiare un traguardo straordinario: i 70 anni della nostra amata zia. Un compleanno che merita di essere celebrato con tutto il calore e la gioia che ha sempre donato a chi le sta intorno.

Nata in un’epoca in cui i valori della comunità e della famiglia erano al centro della vita quotidiana, Rosalba Brunetti ha dedicato la sua esistenza a educare e ispirare generazioni di bambini come insegnante. Con pazienza e dedizione, ha guidato i suoi alunni verso la scoperta del sapere, infondendo in loro non solo conoscenza, ma anche passione e curiosità.

Rosalba non è solo una maestra: è anche una zia, sorella, cognata e amica. Buona e generosa. Sempre pronta ad ascoltare e a offrire una spalla su cui appoggiarsi, ha saputo costruire legami profondi con tutti noi.

Vogliamo ringraziarti, per tutto ciò che hai fatto e continui a fare per noi. La tua luce brilla nei nostri cuori e ci guida ogni giorno. Che questo nuovo capitolo della tua vita sia ricco di gioia, salute e amore, pieno di nuove avventure e momenti felici circondata da chi ti vuole bene. Auguri di cuore!»

«Con affetto, la tua famiglia»: dal fratello Angelo, la cognata Teresa, i nipoti Angela e Cristina, amici e parenti tutti.