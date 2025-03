TERMOLI. Simona Di Pardo, termolese doc, ha conseguito lunedì scorso, 10 marzo 2025, la laurea in Ingegneria Biomedica presso la prestigiosa Università di Padova. Insieme ai gustosissimi confetti rossi e alla corona di alloro, per lei immense felicitazioni, così come al papà e alla mamma Milena Morelli, da tutti i famigliari. Congratulazioni anche dalla nostra redazione.