MONTENERO DI BISACCIA. Augurissimi al dottor Zenone D’Ascenzo, che si è laureato con 107 all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in Chimica e Chimica dei Materiali.



Zenone ha sostenuto la discussione di laurea con una tesi in “Replica sperimentale di ricette storiche per la preparazione di flussanti per la lavorazione di vetro e metalli.

«Sei il nostro orgoglio, tantissimi auguroni da papà, mamma, Michela e Giorgio», il messaggio di congratulazioni da parte della famiglie.