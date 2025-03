Air basket Italiangas Termoli batte il Boscoreale al PalaSabetta

TERMOLI. Quasi venti punti di divario sanciscono la nettissima affermazione dell’Air Basket Italiangas Termoli sulla Antoniana Pallacanestro Boscoreale.

Il primo quarto di gara è stato avaro di emozioni e di canestri, con una partita estremamente equilibrata.

Alla sirena, il punteggio era di 16-16, con diversi errori da entrambe le squadre.

Il secondo quarto è stato leggermente più intenso del primo, a favore dell’Air, con il rientrante Raupys Simas sugli scudi grazie a un paio di triple e canestri di pregiata fattura. I ragazzi di Marinelli hanno segnato 15 punti, mentre gli ospiti solo 6. Alla fine del primo tempo, il risultato vede la squadra termolese in vantaggio per 31 a 22 (+9). Si comincia a delineare il divario tecnico, che era comunque già evidente.

Decisamente, il rientro sul parquet dopo l’intervallo lungo ha dato il segno definitivo a questa partita. A 3 minuti e 30 secondi dalla sirena, il divario tra le due squadre appare quantomeno incolmabile: 25 punti in più per l’Air. L’unico rischio è che i ragazzi di Marinelli pensino che sia già tutto scritto. Purtroppo, in questa disciplina nulla è mai scontato, nemmeno quando sembra esserlo. Infatti, allo scadere del terzo quarto, i campani, partiti da un -25, sono riusciti a risalire fino a -15 (57-42).

Giusto a metà dell’ultimo quarto, a cinque minuti dalla sirena finale, il divario era di +18 per l’Air. In pratica, partita e risultato in cassaforte e classifica consolidata con 28 punti. A quattro giornate dal termine, potremmo quasi dire che la salvezza, se non ancora confermata dalla matematica, lo è sicuramente dalla logica.

Obiettivo per l’Air a pochi metri dall’ingresso in porto.

Finale di partita: Air Basket Italiangas Termoli 77-Pallacanestro Antoniana 58.

Michele Trombetta